Afers Exteriors
Andorra condemna la "barbàrie" a la Franja de Gaza i insta a una solució en el conflicte
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat a l'ONU a la Conferència internacional d'alt nivell per a la resolució pacífica de la qüestió de Palestina
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha condemnat la "barbàrie" a la Franja de Gaza i ha instat a una solució en el conflicte entre Israel i Palestina. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides a Nova York, en la conferència internacional d'alt nivell per a la resolució pacífica de la qüestió de Palestina i la implementació de la solució dels dos estats. Andorra, segons ha exposat la ministra, ha reiterat la seva crida "per un alto el foc immediat i durador, per al respecte del dret internacional humanitari i l’alliberament incondicional de tots els ostatges". La ministra també ha denunciat "l’espiral de violència que ha sotmès Gaza a una situació humanitària catastròfica amb l’obstrucció de l’accés a l’ajuda de la població civil, especialment dones i infants, que ja estan durament afectats per aquest conflicte".
El Govern considera que un procés de pau durador per al conflicte entre Israel i Palestina, i a la regió de l'Orient Mitjà, només pot passar per la solució dels dos estats. Per aquest motiu, va donar suport al reconeixement de Palestina com a membre de ple dret a les Nacions Unides i el setembre decidirà si reconeix bilateralment l'estat palestí.
NACIONAL
El reconeixement de l’estat de Palestina es decidirà al setembre
Àlex Ripoll