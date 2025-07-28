Infraestructures
Marsol veu "difícil" ubicar el recinte firal i el Museu Nacional a Prada Casadet
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol considera "difícil" combinar dues infraestructures com el recinte firal i el Museu Nacional en un mateix espai. Marsol no acaba d'entreveure l'encaix de les dues instal·lacions després que el comú d'Andorra la Vella hagi anunciat aquest dilluns el matí la intenció de portar a terme a l'aparcament de Prada Casadet una plaça pública i un recinte firal, entre altres. La intenció de l'executiu era que en aquest indret si pugués ubicar el futur Museu Nacional.
"Personalment, veig difícil que hi pugui haver el multifuncional, des del meu punt de vista és un espai gran. Ara només cal veure la carpa del Cirque du Soleil que ocupa un espai gran. Si volem fer un multifuncional per fer la fira, per fer el Cirque du Soleil o concerts ha de ser un espai gran", ha mencionat Marsol, que a continuació ha agregat: "Per tant, jo veig difícil encabir les dues infraestructures".
La titular de la carpeta d'Habitatge ha assenyalat la importància que l'espai no estigui molt carregat. "Crec que ha de respirar, actualment tots no volem densificar, sinó que volem que tot sigui una mica més esponjós, densificar molt aquesta zona no crec que això és el més apropiat", ha relatat.
Marsol ha demanat paciència i s'ha mostrat confiada en el fet que els ministres responsables, especialment els de Turisme i el de Cultura, estan treballant i pensant per trobar una solució. "Sé que alguna reunió s'ha fet", ha articulat la responsable d'Habitatge.
Marsol ha tirat pilotes fora sobre quina de les dues infraestructures seria millor en ubicar-la en l'actual aparcament. "Potser és el millor lloc pel Museu Nacional i per un espai públic al voltant; potser és el millor lloc per aquest espai multifuncional, però potser l'espai pot estar en un altre lloc. Per tant, jo crec que encara està una mica obert", ha comentat Marsol. La ministra, però, sí que ha deixat clar que des de l'executiu tenen clar que el multifuncional ha d'estar a la capital. "Esperem que trobem el millor lloc per tots, per la parròquia, pel comú, pel Govern i per tothom", ha afirmat la ministra.
