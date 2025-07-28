Treball
El Govern descarta prorrogar la quota de temporada d’estiu
La ministra Marsol ha explicat que els treballadors temporers tenen els mateixos drets que la resta d'empleats del país en matèria d’hores extres
La ministra de Presidència, Economia i Habitatge, Conxita Marsol, ha confirmat que el Govern no té previst prorrogar la quota de temporada per a aquest estiu. La ministra ho ha explicat aquest dilluns després que el nombre de quotes permesa per aquesta època de l'any s'esgotés.
Marsol ha explicat que la decisió es va prendre la setmana passada després d’analitzar la situació del mercat laboral. "Vam veure que més o menys tothom està ben cobert. Va haver-hi alguna demanda, però tothom està ben cobert", ha afirmat Marsol, tot subratllant que la posició de l'executiu es mantindrà "si no sorgeix algun canvi important en aquests dies".
Tot i això, la ministra ha obert la porta a explorar altres vies per donar resposta a les necessitats del sector empresarial. "Clar que estem oberts perquè l'important és trobar aquest equilibri entre un creixement que sigui sostenible, però també que l'empresa pugui funcionar", ha dit Marsol, reconeixent que no es tracta d’un repte senzill perquè s'ha de "trobar el millor equilibri".
Amb el tancament de la quota d’estiu, s’activa ara la possibilitat de contractar personal a través de la quota general. "Una vegada es tanca la quota de temporada, una altra vegada s’obre la general. Per tant, podran optar a contractar per la via de la general", ha recordat Marsol.
Preguntada per altres alternatives com fer hores extres o, fins i tot, la possibilitat de treballar en diversos sectors diferents del qual van ser contractats, la ministra ha explicat que els treballadors temporers tenen els mateixos drets que la resta d'empleats del país en matèria d’hores extres. "Poden fer fins a 12 hores a la setmana o 48 hores al mes, tenen el mateix dret que qualsevol altre treballador del país", ha indicat. Pel que fa a la possibilitat de treballar en més d’un sector, ha declarat que és una qüestió que la ministra "té sobre la taula i segurament l'està estudiant i miraran de trobar alguna possibilitat al respecte".
NACIONAL
Ignasi de Planell