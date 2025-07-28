TREBALL
El Govern valora l’opció que els temporers puguin fer hores extres
La mesura busca frenar contractacions noves però exigirà controls més estrictes
El Govern torna a obrir el debat sobre la possibilitat que els treballadors temporers puguin fer hores extres. La mesura, que es troba encara en fase d’estudi, es valora com una sortida a la manca persistent de mà d’obra, especialment en sectors com l’hoteleria i la restauració. Davant la saturació del mercat immobiliari i la impossibilitat d’augmentar les quotes de contractació, l’executiu considera que ampliar la jornada dels empleats actuals pot ser una fórmula per guanyar eficiència sense incrementar la pressió demogràfica.
La patronal reclama solucions urgents davant la manca de personal
Fonts governamentals reconeixen que es tracta d’una opció “plausible”, però deixen clar que només serà viable si s’articula amb un sistema de control estrictament reforçat. Ja s’han començat a intensificar les inspeccions laborals, i si la mesura tira endavant, es desplegarà un pla específic de vigilància per garantir que no se superin les hores setmanals establertes per llei. A més, es posarà especial atenció a evitar contractacions encobertes o dobles jornades no declarades.
Proposta del 2024
El precedent immediat és la proposta que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va presentar el 2024 i que el Govern va rebutjar. Aleshores es va argumentar que no hi havia mecanismes suficients per controlar les hores efectives treballades i que l’única manera de permetre una ampliació real de la jornada era mitjançant una norma específica que no s’ha arribat a plantejar. El matís introduït pel director general de la CEA, que defensava la compatibilitat de dues feines més que les hores extres com a tal, no va convèncer l’executiu.
El debat es reactiva en un moment en què la pressió sobre el mercat laboral és màxima. La Unió Hotelera ha confirmat que la quota d’estiu, fixada inicialment en 600 permisos i ampliada fins a 650, s’ha esgotat fa dies. El Govern ha reiterat que no hi haurà cap flexibilització. Davant aquesta realitat, el sector qualifica el sistema de caduc i contradictori: es permet obrir i ampliar establiments però no es garanteixen recursos humans suficients per operar-los.
Davant la incertesa, els hotelers demanen definir un model turístic clar i actuar amb previsió. Adverteixen que la manca de personal porta a la precarització del servei i a una competència interna que pot acabar perjudicant la qualitat. El repte per al Govern és trobar l’equilibri entre les necessitats del mercat i la sostenibilitat del país.
Fa un any no va prosperar la demanda de la CEA, si bé ara la pressió del mercat laboral és major per garantir els serveis.