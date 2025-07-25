FUNCIÓ PÚBLICA
Els sindicats demanen que el Govern assumeixi la culpa de l'allargament de les negociacions
Els funcionaris asseguren que l'acord estava clar i per escrit i que no van fer cap mala interpretació
Els sindicats demanen al Govern que assumeixi la responsabilitat per l'allargament de les negociacions, arran del malentès que es va produir entre les dues parts i que va obligar a esborrar la feina feta durant els últims mesos. El conflicte va sorgir sobre com s’havia d’aplicar l’augment salarial: si l'increment i l’actualització de la base retributiva, juntament amb la reubicació en posicions dins la banda salarial (80%-120%) segons un esglaonat per anys d’antiguitat per compensar la suspensió del GADA, eren mesures complementàries o substitutòries.
Els funcionaris han deixat clar, mitjançant un comunicat, que l’error no va ser seu. Hi afirmen que "el text dels acords revisat dilluns contemplava aquestes mesures com a complementàries, i cap era substitutòria de cap altra. Però dimecres el Govern es va desdir dels acords presos i va manifestar que les mesures són excloents entre elles. Aquests acords constaven per escrit i van ser revisats per totes les parts i, per tant, insistim que els sindicats no hem comès cap error d’interpretació". Per aquest motiu, han exigit les explicacions pertinents al Govern.
El comunicat ha estat signat pel Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP), el Sindicat de Personal Adscrit a l'Administració de Justícia (SIPAAJ), el Sindicat de Personal Adscrit a l'Administració General (SIPAAG), el Sindicat de Bombers d’Andorra (SIBA), el Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA) i el Sindicat d’Institucions Penitenciàries (SIP). Tots ells han exigit "respecte cap als treballadors públics i els seus representants, i que el Govern doni explicacions i assumeixi la seva responsabilitat, per tal de recuperar la confiança en el diàleg i poder reprendre la negociació amb garanties per a totes les parts".
Àlex Ripoll