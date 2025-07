L’error d’interpretació invalida els últims mesos de negociacions

La història interminable. El malentès que es va produir ahir entre el Govern i els sindicats de funcionaris tira per terra els darrers mesos de feina dedicats a negociar l’augment salarial del sector públic i allarga les converses indefinidament. Així ho van lamentar ahir els representants sindicals a la sortida de la reunió, que havia de servir per formalitzar el tancament definitiu de la negociació.

El motiu d’aquesta nova pedra al camí hauria estat una mala interpretació que l’Executiu atribueix als representants sindicals, els quals haurien entès que l’increment es faria en dues fases diferenciades. La primera consistiria en una revaloració dels sous base per situar tots els treballadors que estiguessin per sota del 80% dins d’aquesta franja. La segona fase preveuria la recol·locació de cada treballador en una banda superior en funció de l’antiguitat.

“Aplicar el model tal com s’havia entès hauria suposat duplicar la partida de salaris”

Marc Rossell, Ministre de Funció Pública





El ministre de Funció Pública, Marc Rossell, va explicar que la proposta del Govern no contemplava els dos increments en la seva totalitat, sinó que es preveia executar la primera fase i, posteriorment, en funció dels recursos restants dins dels 13 milions pressupostats, abordar la segona millora fins on fos possible. Segons Rossell, la interpretació que n’havien fet els sindicats “hauria suposat pràcticament duplicar la partida destinada a salaris” i elevar-la fins als 24 milions d’euros.

“Nosaltres no vam fer cap mala lectura. Estava tot per escrit i ho havíem entès igual tots”

Sergi Esteves, Secretari general del SEP





Un cop exposat el malentès, sindicats i Govern van acordar reprendre les negociacions, recalcular escenaris i tornar a posar propostes sobre la taula per veure com aplicar la revalorització. Una feina que s’havia treballat des del mes de maig i que s’haurà de reprendre des de zero. El que sí que es manté és l’estructura del model d’increments: una pujada base i la recol·locació segons l’antiguitat.

El secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, va negar cap error d’interpretació per part dels treballadors. “Nosaltres no vam fer cap mala lectura. Estava tot per escrit i ho havíem entès igual tots”, va afirmar. Segons Esteves, el que podria haver passat és “una confusió o que ens van presentar malament els càlculs”. Sigui com sigui, el sindicat va concloure que “hem fet un viatge en el temps i hem tornat al mes de maig”. Esteves va subratllar la necessitat que l’acord final sigui “just i equitatiu per a tothom”, però va advertir que cal “predisposició pressupostària” per part del Govern per fer-ho possible.

Opció de vaga

El calendari per tancar les negociacions és, a hores d’ara, incert. Davant la necessitat de calcular nous escenaris, el ministre de Funció Pública no es va voler comprometre amb cap data per a la propera reunió, i tot indica que el procés s’allargarà. Davant aquest panorama, Esteves va mantenir viva l’opció de vaga que el SEP ja havia plantejat: iniciar una mobilització al setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar, com a mesura de pressió.