Les negociacions entre Govern i sindicats han patit un revés que invalida la feina feta durant els últims mesos. Un error d'interpretació que l'Executiu ha atribuït als representants sindicals ha generat el malentès. Aquests creien que l’augment salarial es faria en dues fases. La primera consistiria en una revisió de les bases salarials per fer-les més competitives, especialment en el cas dels sous més baixos -els que estan per sota del 80%-, i la segona, en una mesura compensatòria pels anys en què no s’ha aplicat el GAdA.

El ministre de Funció Pública, Marc Rossell, ha explicat que els sindicats haurien entès que primer s’aplicaria una millora i després l’altra. No obstant això, ha aclarit que la realitat, ajustada a la disponibilitat pressupostària, és que es preveu executar la primera fase, i després, en funció dels recursos disponibles, aplicar la segona fins on permeti la partida prevista, d’entre 13 i 14 milions d’euros en total. Segons el ministre, si s’apliqués l’augment tal com l’havien interpretat els sindicats, la partida pressupostària s’hauria hagut de doblar pràcticament.

El secretari general del Sindicat de l’Ensenyament Públic, Sergi Esteves, ha lamentat a la sortida de la reunió d’avui que la situació “és com tornar al maig” i invalida tota la feina feta durant els darrers mesos. Ara caldrà tornar a calcular possibles escenaris per veure com s’aplica l’augment i en quines condicions, una tasca que s’afronta sense un calendari definit i que podria allargar les negociacions més enllà del mes d’agost.