Publicat per

La negociació entre els funcionaris i el Govern per a la revalorització salarial afronta un gir inesperat dels esdeveniments, després que la firma final del cap de Govern, Xavier Espot, que havia de deixar-ho tot enllestit, fos cancel·lada ahir a última hora a causa d’un suposat error d’interpretació que, segons l’executiu, haurien comès els sindicats respecte a la proposta escollida.

Funcionaris i Govern, reunits en una trobada anterior.Govern d'Andorra

La notícia va ser comunicada pel ministre de Funció Pública als líders sindicals mitjançant diverses trucades, en què va exposar l’incident i va anunciar que a la reunió de demà s’explicaran els detalls sobre l’error detectat. Els sindicats, però, manifesten dubtes sobre quin ha estat exactament el punt mal entès. El president del sindicat policial CFPA, Hugo Guiomar, va expressar al Diari el seu escepticisme: “No crec que de les 15 o 20 persones que érem a la reunió totes interpretéssim malament la proposta”. Guiomar va lamentar també que si el plantejament acordat finalment no és vàlid, “és com si no tinguéssim res”, la qual cosa podria allargar encara més la negociació.

Els funcionaris dubten que hagin mal interpretat l'acord

El calendari inicial del Govern preveia que tot s’hauria d’haver tancat, com a molt tard, al juny. Tanmateix, diversos imprevistos han anat dilatant el procés. Ara, en el millor dels casos, la signatura definitiva es produiria a finals de juliol, gairebé dos mesos més tard del previst.

La setmana passada, semblava que les converses estaven resoltes, després que totes dues parts escollissin el model més favorable. Aquest coincidia amb la proposta presentada per l’executiu fa dues setmanes, després d’haver-ne posat dues més sobre la taula a petició sindical. Aquelles alternatives van ser descartades per considerar-se econòmicament inviables. No obstant això, en algun moment del procés s’hauria produït un “error de comprensió” que ha obligat a modificar el full de ruta.

Fins ara, la proposta preveia que l’increment salarial es desplegués en dues línies: d’una banda, un model que té en compte l’antiguitat dels funcionaris, amb l’objectiu de compensar la congelació del GAdA i situar els treballadors dins de les bandes salarials que els correspondrien segons els anys de servei; de l’altra, una pujada del salari base que, de mitjana, se situaria al voltant del 10%. Aquest plantejament, però, podria variar en funció de les explicacions que ofereixi avui el Govern. La reunió també abordarà presumiblement qüestions menors que van quedar pendents en les trobades mantingudes anteriorment.