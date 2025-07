La jutgessa deixa en llibertat al youtuber Valyrio

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La jutgessa de l'Audiència Nacional espanyola, María Tardón, va deixar en llibertat, ahir a la tarda, al youtuber Álvaro Martín, conegut com a Valyrio, que va ingressar a la presó el passat 4 de juliol per la seva presumpta implicació en el robatori i venda de dades d’organismes públics i privats, una trama suposadament coordinada per l’exnúmero dos d’Interior Francisco Martínez. La notícia, avançada per diversos mitjans espanyols, recull que la titular del jutjat central d'instrucció número 3, ha adoptat aquesta decisió després de considerar que "les fonts de prova han quedat assegurades".

Valyrio va ser detingut el maig al Principat i extradit a Espanya, per passar a disposició judicial. En aquell moment, la jutgessa va apreciar risc de fugida i de destrucció de proves, per aquest motiu va acordar el seu ingrés a presó.