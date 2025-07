La jutgessa envia a la presó Valyrio per robar i vendre dades a gran escala

Publicat per Redacció Madrid Creat: Actualitzat:

La jutgessa de l’Audiència Nacional espanyola María Tardón va decretar ahir presó provisional per al youtuber Álvaro Martín, conegut com a Valyrio, per la presumpta implicació en el robatori i venda de dades d’organismes públics i privats, una trama suposadament coordinada per l’exnúmero dos d’Interior Francisco Martínez.