El TC rebutja anul·lar la condemna del jove del 'cas CBD'

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'empara del jove condemnat per entrar a Andorra amb 503,2 grams de cànnabis el novembre del 2023, que ell assegurava que era CBD terapèutic per tractar-se un problema de salut. El recurrent demanava l'anul·lació de les sentències imposades primer pel Tribunal de Corts, a quatre anys de presó, divuit mesos ferms i la resta condicional, una multa de 3.000 euros i l'expulsió durant 7 anys del Principat, i la posterior resolució de la sala penal del Tribunal Superior que va rebaixar a 3 anys de presó, dels quals 12 mesos ferms i la resta condicional, multa de 500 euros i expulsió per un període de 5 anys. L'argumentació era la vulneració dels drets a la defensa, a la imparcialitat judicial i a la presumpció d'innocència i els magistrats de l'Alt Tribunal consideren que no s'han produït i confirmen la condemna per un delicte major de tràfic de cànnabis o droga de toxicitat similar en gran quantitat del Superior.

La representació del jove va al·legar que durant la vista oral al Tribunal de Corts no s'havia autoritzat la declaració de testimonis que havien d'explicar com es venien i comproven productes de CBD a establiments d'Andorra. Els magistrats afirmen que la defensa del recurrent havia d'haver manifestat en el judici que en una pausa la fiscalia i els magistrats van "discutir aspectes del cas", com assenyala en l'escrit al TC, i "no ho va fer" quan era "el moment processal oportú". I remarquen que "aquest greuge" ni s'esmentava en el recurs d'empara i s'al·lega "sobtadament" en l'escrit de conclusions sense que el ministeri fiscal pugui tenir-lo en compte i que el Constitucional no pot analitzar noves al·legacions.

El jove va ser controlat per la policia el 30 de setembre del 2023 a la frontera del riu Runer amb bosses de marihuana que ell mateix va declarar als agents que estaven en l'espai de la roda de recanvi del vehicle amb un pes de mig quilo i que "estava destinada en part a la seva consumició i en part a la venda i distribució a terceres persones", segons recull la sentència del TC. La detenció va comportar l'ingrés a presó de manera preventiva i l'estada al centre penitenciari de la Comella es va perllongar durant 14 mesos.

