JUSTÍCIA
El TC admet el recurs del jove del ‘cas CBD’
La defensa demana que es recuperin els testimonis que no van declarar a la vista de Corts
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat pel jove que va ser enxampat a la frontera amb 500 grams de cànnabis terapèutic el novembre del 2023. La defensa sol·licita que es pugui interrogar els testimonis que no van poder intervenir durant la vista oral. Al Tribunal de Corts, tant la Fiscalia com la magistrada van impedir la declaració de diversos testimonis que havien d’exposar com es venien i compraven productes de CBD lliurement al país. Aquestes declaracions es van bloquejar amb l’argument que hi havia una causa oberta contra alguns botiguers i que la resta dels testimonis podrien estar-se autoincriminant.
Un altre dels punts que es plantegen en el recurs és la revisió de les proves aportades, ja que la defensa considera que no es va fer una valoració adequada del material presentat.
Aquest pas és previ a la presentació del cas davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans, a Estrasburg, una via que la família ja ha anunciat que emprarà si la justícia andorrana no li dona la raó.
La causa ha arribat a l’Alt Tribunal després que el jove hagi passat catorze mesos a la presó, acusat de tràfic de drogues. Va sortir del centre penitenciari arran de la celebració del judici al Tribunal de Corts, que li va imposar una pena de quatre anys de presó, divuit mesos ferms i la resta condicional, una multa de 2.000 euros i l’expulsió del país durant set anys. L’abril passat, el Tribunal Superior va rebaixar la pena a tres anys de reclusió amb dotze mesos ferms, una sanció de 500 euros i cinc anys d’expulsió del Principat. Això va evitar que el jove hagués de tornar al centre penitenciari de la Comella.
CRONÒLOGIA
El Tribunal de Corts condemna inicialment el noi a quatre anys de presó, divuit mesos dels quals de manera ferma, i a set anys d’expulsió del país, així com a una multa de 3.000 euros.
30/11/2024
El noi abandona la presó de la Comella 13 mesos després, però continua a Andorra perquè l’expulsió encara no és ferma.
03/04/2025
El Tribunal Superior redueix la pena a tres anys de presó, dels quals 12 mesos ferms i la resta condicional.
20/05/2025
El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs de la defensa i es demana que es recuperin testimonis i s’avaluïn certes proves que no es van practicar bé.