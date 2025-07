La mort d’un nadó de 18 mesos diumenge a Punta Cana ha generat multitud de mostres de solidaritat i un gran sentiment de consternació. Commoció, desolació, tristesa profunda, abatiment... Però també mostres de suport als pares i missatges per ajudar en el que calgui per aconseguir un retorn ràpid a Andorra, on passar el dol. No hi ha paraules per descriure els sentiments dels amics i companys del matrimoni escaldenc de vacances a la República Dominicana que ha perdut el seu únic fill. Tot va anar molt ràpid, segons van explicar ahir amics que no s’ho acabaven de creure. El Pol, l’infant, es va trobar malament de sobte –una mena de còlic– a l’hotel on estaven allotjats i els pares amb tota celeritat van acudir a un hospital privat d’aquesta zona turística on els metges li van subministrar un medicament per intentar revertir la situació. Malauradament, només van poder certificar la defunció. A falta d’una confirmació oficial, les notícies que arriben al nucli més proper al matrimoni fan referència a un virus.

“Et trobarem a faltar, amor”, escriu el pare en un missatge colpidor

El pare de l’infant és agent de circulació del comú d’Escaldes-Engordany des de fa més de 15 anys i la mare està vinculada al món educatiu, dues figures molt conegudes dins la parròquia. La notícia ha generat una forta consternació tant entre els companys de feina com dins l’entorn escolar i veïnal, on la família és molt estimada i apreciada. Els companys del servei de circulació s’estan organitzant per ajudar la família en el que pugui necessitar per retornar de la República Dominicana, segons ha pogut saber el Diari. També hi ha contactat la cònsol i des de l’executiu s’estan accelerant al màxim les gestions per fer la repatriació

El pare ha fet públic un missatge a les xarxes socials on assegura que tenen “el cor trencat” i s’adreça al petit destacant “amor, et trobarem a faltar. Ha estat el millor any i mig de les nostres vides”. El progenitor expressa que els pares “no ens fem a la idea que ja no estàs amb nosaltres, que no et sentirem parlar més, que no et podrem abraçar, que no et veurem somriure més”. I recalca que sempre recordaran el petit “amb la teva energia, vitalitat, intel·ligència i alegria desbordant”, tot lamentant “que injusta és la vida a vegades”.

Els fets van tenir lloc diumenge a última hora de la tarda i la mala notícia es va començar a conèixer a Andorra dilluns. Punta Cana és un lloc segur a nivell sanitari per als turistes. La destinació dominicana compta amb infraestructures sanitàries de qualitat i serveis mèdics adaptats al turisme internacional.