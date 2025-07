Publicat per

Un nen d’Escaldes-Engordany d'un any i mig ha mort mentre es trobava de vacances amb els seus pares a la República Dominicana. Segons ha transcendit, el menor va començar a trobar-se malament durant l’estada i va ser traslladat immediatament a un centre hospitalari per rebre atenció mèdica.

Allà se li van practicar diverses proves i es van aplicar tractaments amb l’objectiu de millorar-ne l’estat de salut. Malgrat els esforços dels professionals sanitaris, no es va poder revertir la situació i, malauradament, es va acabar confirmant la seva mort.

Pares coneguts

El pare del menor treballa al Comú d’Escaldes-Engordany i la mare està vinculada al món educatiu, dues figures molt conegudes dins la parròquia. La notícia ha generat una forta consternació tant entre els companys de feina com dins l’entorn escolar i veïnal, on la família és molt estimada i apreciada.

En aquests moments s’estan fent les gestions pertinents per poder repatriar el cos del menor i acompanyar la família en un procés extremament delicat. Tant les autoritats locals com diversos col·lectius de la parròquia han expressat el seu suport i condol als pares, que estan conectats amb les autoritats per gestionar els tràmits en un moment tan delicat i dolorós.

La comunitat escaldenca resta colpida per una pèrdua que ha impactat profundament la parròquia. De moment no es coneixen gaires detalls sobre aquest tràgic succés ni el motiu que va fer emmalaltir el menor. El ministeri d’Exteriors andorrà està gestionant el retorn de la família i del cos de nen.