El Constitucional tomba la demanda contra la llei que suspèn les noves llicències de pisos turístics

El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs d'empara formulat per l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic i una societat mercantil contra els autes dictats per la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia. L'associació demanava que el Constitucional analitzés el fet que la suspensió de les llicències implica que si el propietari d’un pis turístic el ven, amb la transacció l’habitatge deixa de poder destinar-se al lloguer de vacances perquè perd aquesta autorització, i això suposi una vulneració dels drets reconeguts a la Carta Magna. L'alt tribunal ha refusat el recurs considerant que l'entitat no té capacitat d'impugnar una llei.

La motivació de la demanada ve d'abans. L’1 de març del 2023 els empresaris van reclamar al Govern que “es declarés que les llicències de gestió i explotació d’habitatges d’ús turístic atorgades pel Govern, actualment inscrites al registre corresponent, eren plenament vigents i havien de mantenir els seus efectes, que no podien cancel·lar-se automàticament en el cas de produir-se un canvi de propietat”. L’executiu va inadmetre la demanda i també ho van fer tres instàncies judicials ordinàries després, l'última el 26 de maig d'aquest any.

Per aquest motiu, l'associació va presentar un recurs d'empara al Constitucional, al·legant que s'estaven vulnerant els drets a un procés degut i a l'accés a la jurisdicció. "L’òrgan judicial, en el moment de decidir la qüestió que se li va plantejar, tot i que fos in limine litis i acollint una excepció d’inadmissibilitat, va exercir la funció jurisdiccional -ius dicere- i, per tant, no es pot al·legar vulneració del dret d’accés a la jurisdicció", apunta la sentència del Constitucional, que també esmentar que "tant l'aute de la Batllia com el de la sala administrativa estan sobradament motivats i ben fonamentats en Dret".