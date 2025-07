Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha afirmat que entén la preocupació del personal sanitari i ha enviat un missatge de tranquil·litat. El ministre ha explicat que "la seva situació es veurà reflectida en el pressupost que està elaborant el ministeri de Salut". Ho ha fet durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, i en relació amb el comunicat emès aquest migdia per la branca sindical de l'USdA, on demanen a Govern que no retalli drets al personal sanitari. Casal, però ha apuntat que els ministeris es troben en situació d'elaboració del pressupost i que si s'hagués de retallar en aquest sentit es donarien explicacions, tot i que ha afirmat que "no em consta situació contrària".

Casal ha explicat que "cal trobar equilibris necessaris" en relació amb els ajustos pressupostaris, i ha dit que l'obligació de Govern "és no presentar un pressupost que generi més deute". En aquest sentit, també ha matisat que "Govern ha d'analitzar si pot complir les mesures a llarg termini, i no a curt".

El ministre també s'ha referit al conveni col·lectiu amb els treballadors del SAAS, tot destacant que l'executiu és "conscient de l'importància" d'aquest.