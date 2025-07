Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La branca sanitària de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), demana a Govern i a la direcció del SAAS "garanties formals que no hi haurà cap política d'ajust que pugui implicar la pèrdua de drets ni l'empitjorament de les condicions d'un col·lectiu que ha estat (i continua sent) clar per a la salut del país". Així ho exposa en un comunicat on expressa "la seva profunda preocupació i rebuig" als nous ajustaments econòmics, anunciats pel Govern, que afectaran entitats públiques i parapúbliques del país.

El sindicat denuncia que les retallades "arriben en un moment crític per al sistema de salut andorrà, ja tensionat per la manca de professionals, la sobrecàrrega laboral i la necessitat urgent de millores laborals i salarials", i creu que retallar en salut pública "és comprometre directament la qualitat de l'atenció i el benestar dels treballadors".

"La negociació del conveni col·lectiu ha de ser una prioritat real", demana l'USdA, tot apuntant que "no pot ser que, mentre s'anuncien retalls, no hi hagi cap comunicat de cara al conveni". La branca sindical també recorda a la direcció del SAAS i a Govern que "no acceptarem un conveni de mínims, ni condicions imposades de manera unilateral". Finalment, el sindicat demana inversió en recursos humans i insta a les autoritats a "aturar qualsevol decisió de retallada que afecti el personal".