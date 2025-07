Publicat per Iker Mons La Massana Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat que els pressupostos del 2026 incorporaran mesures d’estalvi que afectaran tant les despeses ordinàries com les inversions i les transferències a entitats públiques i parapúbliques. Malgrat aquests ajustos, ha deixat clar que la situació econòmica no és crítica.

“No estem en una situació de crisi econòmica ni cal arribar fins al moll de l’os de la despesa pública, però toca actuar amb responsabilitat”, ha afirmat Espot.

Les retallades podrien afectar a institucions com el Consell General, el SAAS, Andorra Turisme, la Fundació Nostra Senyora de Meritxell i altres entitats que reben fons públics. L’objectiu, segons el Govern, és mantenir un pressupost equilibrat i sostenir la competitivitat fiscal del país, així com fer front a grans inversions per l'any 2026, com l'augment i la compensació salarial als funcionaris.