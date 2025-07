El secretari d’Estat de Transports, David Forné, va confirmar que els canvis en les línies vigents des de principis de mes han suposat “inclús més usuaris que abans perquè hem connectat diferents poblacions de més i hem facilitat a moltes poblacions de l’exterior arribar al centre de manera més eficient”. Forné va detallar que des de fa dues setmanes Govern està recollint dades i estudiant les demandes dels passatges. “Durant aquesta setmana anunciarem petits ajustaments que milloraran la qualitat del servei”, va apuntar el secretari.

“[L’augment d’usuaris és] perquè hem facilitat a l’exterior arribar al centre de manera més eficient” David Forné, Secretari d’Estat de Transport

Sobre les queixes ciutadanes, Forné assegura que el Govern manté una actitud oberta i receptiva. “Jo personalment i el meu equip ens hem reunit amb persones que tenien dubtes i també s’han fet ajustos, com per exemple la nova parada al Pessebre, molt agraïda pels veïns”.

El secretari es va referir al fet que l’Estació Nacional d’Autobusos continua guanyant pes en la mobilitat del país i podria batre un nou rècord d’ús aquest 2025. “L’any passat va rebre 488.000 usuaris i enguany esperem que s’arribi al mig milió”.

Forné va voler fer valdre la infraestructura com a peça clau dins del sistema de transport nacional. “Des que la vam posar en servei s’ha vist claríssim que era una infraestructura totalment necessària per al país”, va compartir. Tot i el creixement del nombre de passatgers, el Govern no preveu una ampliació immediata. “No és una prioritat del Govern ampliar l’Estació Nacional d’Autobusos que, com veieu, tampoc és una estació que estigui saturada”, va concloure.