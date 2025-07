Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia ha informat que el jove detingut a la festa major de Canillo per una agressió "hauria esgrimit i/o utilitzat una barra de ferro en l'acció", i destaca que "no queda massa clar els fets". L'enfrontament va tenir lloc la matinada de dissabte i es va provocar l'arrest d'un resident de 18 anys per agredir una persona causant-li "lesions de consideració a la cara" ja que semblaria que li hauria propinat "diferents cops de puny al rostre", segons recull el comunicat fet públic avui.

La víctima va haver de ser traslladada a l'hospital per rebre atencions de les ferides que havia patit. L'arrestat va ser acusat d'un delicte contra la integritat física.