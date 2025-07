Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia ha detingut a un jove resident per ferir-ne un altre en una baralla aquesta matinada a la festa major de Canillo. Els fets han ocorregut passada la mitjanit, quan la policia ha rebut l'avís que hi havia una baralla a la parròquia. Els agents s'han traslladat fins a Canillo i han pogut constatar que el detingut havia agredit un altre jove, el qual ha hagut de ser traslladat a l'hospital per la gravetat de les lesions. L'agressor continua sota dependències policials, detingut per un delicte contra la integritat física.

El comú de Canillo ha lamentat i condemnat "enèrgicament" l'incident, tot apuntant que "rebutgem rotundament actituds i incidents violents d'aquesta mena i que no tenen res a veure amb l'esperit de la festa major i el comportament de la pràctica totalitat de les persones que participen de les diverses activitats de la festa". L'ens comunal també ha desitjat una "ràpida recuperació" de la persona que va resultar ferit en la baralla.