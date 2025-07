L'ajuntament de la Seu defensa que contractar immigrants "garanteix els seus drets"

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'ajuntament de la Seu ha publicat un comunicat per aclarir com es preveu fer les contractacions dels immigrants que arribin a la població expulsats d'Andorra. El consistori afirma que tota incorporació a la plantilla municipal es fa a través dels programes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i que es fan seguint els concursos-oposicions en els quals s'ha de demostrar "capacitat, transparència, mèrit i igualtat". I ressalta que "la potencial incorporació de persones migrades pot servir no només per millorar el servei públic, sinó també per garantir els seus drets i potenciar el paper de l'administració pública en el foment de polítiques de contractació justes i exemplificadores".

El comunicat ressalta que la Seu d'Urgell "és una ciutat acollidora i no vol posar murs ni barreres a les persones que volen millorar les seves condicions de vida, persones que mai s'han de criminalitzar". L'ajuntament de la capital de l'Alt Urgell assegura que vol "desmentir totes les notícies falses, exbiaixades i malintencionades" que s'han publicat arran de l'aprovació de la moció presentada pel grup municipal de la CUP. I precisa que el text que es va aprovar suggereix que "una part de la plantilla pública sigui formada per persones migrades".