Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell del passat dimarts va aprovar una moció de la CUP que pretén donar llocs de treball a migrants expulsats recentment d’Andorra. La moció també inclou propostes com ara dimensionar els serveis públics, assegurar habitatge assequible o eliminar taxes extraordinàries per tràmits d’estrangeria. Sis dels vuit punts van rebre el suport de l’equip de govern (Compromís), mentre que Junts i ERC hi van votar en contra al text íntegre perquè consideren que la proposta fa referència a una crítica directa al Govern d’Andorra.

La CUP va defensar la moció per l’arribada de persones expulsades d’Andorra. La portaveu del grup, Núria Valls, va acusar el Govern de “neoliberal i conservador” i que “prioritzen permisos temporals i sense estabilitat”. També va alertar que “no podem separar el mercat immobiliari de la precarietat laboral” i va reclamar “treure el focus de culpa de les persones que arriben”.

Compromís només va donar suport a sis dels vuits punts de la mesura



Des de Compromís, Christina Moreno va remarcar que “les causes són diverses i afecten també persones que ja fa temps que viuen aquí”. Va justificar l’abstenció al primer punt perquè “no ens podem responsabilitzar de les polítiques d’un país sobirà, però quan ens afecta, s’ha de dir”. També va proposar crear una comissió municipal per abordar el repte de manera estructurada.

Junts recorda que uns 1.700 veïns de La Seu treballen a Andorra



El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, qui va ser alcalde del municipi fins al juliol de 2023, va considerar que la moció “és una moció que ataca Andorra, i que diu que hem d’acollir absolutament a tothom i fins i tot els hi hem de donar feina a l’Ajuntament”, incloent-hi persones en situació irregular, i va recordar que uns 1700 veïns de la Seu treballen al Principat. “No es pot atiar l’odi d’aquesta manera, com ja ho va fer la CUP a les darreres eleccions amb un espot de campanya clarament xenòfob, contra els andorrans”, va alertar Fàbrega.

El parlamentari va destacar que “cal treballar plegats i evitar d’ajudar a potenciar els discursos d’odi, en aquest cas provinents de l’extrema esquerra i que alhora afavoreixen l’extrema dreta, perquè són dos pols que s’alimenten”.

Des d’ERC, Núria Tomàs va rebutjar el to de la CUP i va defensar que “el model andorrà no és el nostre, no ens dona dret a recriminar les seves polítiques”. “La discriminació positiva només alimenta discursos de rebuig”.