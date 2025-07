Govern reivindica que la sentència de BPA avala la intervenció de l'entitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La sentència del cas BPA mostra "si ens remuntem al març del 2015 i a la famosa nota del FinCEN que estava realment fundada i subjecta i avala l'actuació del Govern que va haver a posteriori", segons ha remarcat el portaveu de l'executiu Guillem Casal aquesta tarda. El ministre ha recalcat que la resolució de condemna a directius i gestors de BPA per blanqueig de diners del grup xinès Gao Ping "referma" les decisions que va adoptar l'executiu el març del 2015 que van portar a la intervenció de l'entitat bancària arran de l'advertència de l'organisme del Tresor dels Estats Units.

Casal ha manifestat en la roda de premsa de consell de ministres que el Govern "acata i respecta les actuacions judicials" i ha incidit que a Andorra hi ha separació de poders i aquesta és la valoració de l'executiu abans i després del veredicte fet públic ahir que imposa 84 anys de presó a 18 dels condemnats. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha precisat alhora que "cal posar en relleu que es tracta d'una sentència contundent que revela les pràctiques delinqüents presents" i ha destacat que és la primera de diverses causes judicials que hi ha en curs.

Guillem Casal ha recordat les paraules del cap de Govern, Xavier Espot, fa uns dies quan assegurava que "a poc a poc anem avançant i amb pas ferm".