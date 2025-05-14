Transformació Digital
Esgotats en dos mesos els 500.000 euros destinats a la digitalització d'empreses
Govern destinarà una part del pressupost a implementar la ciberseguretat de les petites empreses
La partida pressupostària de 500.000 euros destinada al programa de digitalització d’empreses s’ha esgotat. Així ho ha anunciat aquest dimecres el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Aquesta situació implica l’aturada temporal de les ajudes dirigides específicament a la digitalització de negocis.
La Secretaria d’Estat ha gestionat un total de 190 sol·licituds, de les quals 175 s’han orientat cap a la implementació de solucions digitals que, segons Rossell, "tenen un impacte directe en l’àmbit digital de l’empresa". A més, ha destacat que 188 de les empreses beneficiàries són noves, fet que demostra "l’augment de l’interès per la transformació digital" dins el teixit empresarial andorrà.
Rossell ha manifestat la "satisfacció" del Govern per l’elevada acollida del programa i per "l’ecosistema que s’està creant". En aquest sentit, ha recordat que "al 2023 no hi havia tant d’interès" per aquest tipus d’ajudes, un fet que reforça la tendència positiva cap a la modernització digital del país.
El programa continuarà actiu en l'àmbit de la ciberseguretat. Segons ha informat el secretari d'Estat s'analitzaran les sol·licituds rebudes per veure l'import restant que es pugui destinar a aquest àmbit que "ara és la prioritat". Rossell també ha avançat que el Govern es planteja la possibilitat d’ampliar la partida pressupostària.