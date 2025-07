Casal diu que el 20% dels expedients a la presó afecten afiliats del Sindicat Penitenciari

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que "el 20% dels expedients disciplinaris a la presó afecten afiliats del Sindicat Penitenciari". El ministre ho ha avançat en la roda de premsa posterior al consell de ministres, però sense donar la xifra exacta d'expedients oberts. "Això demostra que la gran majoria dels expedients són de fora del sindicat", ha apuntat Casal, tot esmentant que "no hi ha persecució a cap treballador públic per pertinença a cap sindicat".

La polèmica va esclatar fa cinc dies, quan el Sindicat Penitenciari (SPA) va trencar relacions amb el ministeri d’Interior i amb la direcció d’Institucions Penitenciàries “arran d’una situació que considerem absolutament intolerable i insostenible”. Segons el sindicat, s'han produït casos d'"assetjament, persecució i represàlies" contra membres i afiliats del col·lectiu.

La ministra d'Interior i Justícia, Ester Molné, va negar ahir que hi hagi persecucions ni pressions contra el sindicat.