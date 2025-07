Molné nega persecucions contra el Sindicat Penitenciari

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, nega que hi hagi persecucions ni pressions contra el Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA), tal com van denunciar els treballadors en un comunicat recent. Al contrari, Molné va anunciar a la sortida del Consell General que en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’avui s’aportaran proves que demostrarien que l’SPA hauria exercit pressions “il·legítimes” per afavorir els seus afiliats.