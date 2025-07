Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD) ha posat en marxa la primera línia directa andorrana per denunciar de manera anònima continguts d'abús sexual infantil a la xarxa, que es coneixen com CSAM (Child Sexual Abuse Material). El canal neix després que el Principat hagi estat acceptat al juny a la xarxa internacional Inhope, que fixa un "compromís actiu del país en la lluita contra l'explotació sexual infantil on line" i marxava les bases per posar en funcionament aquesta línia. I ressalta que "qualsevol forma de representació sexual d'un menor és un delicte i ha de ser reportada immediatament".

L'apartat de denúncia està actiu ja al web https://www.anc.ad i permet denunciar qualsevol contingut digital que "mostri, promogui o representi menors d'edat en contextos sexuals, explosius o inadequats", exposa l'ANC-AD. I destaca que la línia directa de denúncia és un canal de comunicació "segur, ràpid i confidencial perquè la ciutadania pugui col·laborar activament amb les autoritats" ja que permetrà facilitar que els experts puguin analitzar els continguts reportats i derivar la informació a la xarxa Inhope per retirar els continguts i col·laborar amb cossos policials internacionals.

L'entitat detalla que el material d'abús sexual infantil es pot trobar en fotografies o vídeos que mostrin menors en situacions sexuals o eròtiques; dibuixos, animacions o contingut generat per intel·ligència artificial que impliqui menors en actes sexuals; enregistraments obtinguts sense consentiment o robats; pàgines webs o canals de xarxes socials que distribueixen aquest material; o converses o plataformes que fomentin la pornografia infantil.