CIBERCRIMINALITAT
Andorra crearà un canal anònim per denunciar l’abús infantil en línia
S’integra en una xarxa global per combatre els delictes sexuals contra menors d’edat
Andorra ha estat acceptada com a membre de ple dret de la xarxa internacional Inhope, una organització que agrupa agències de tot el món dedicades a l’eliminació del material d’abús i explotació sexual infantil i adolescent a internet. Aquesta adhesió suposa un pas rellevant dins de l’estratègia del Govern per reforçar la protecció dels menors en l’àmbit digital i fomentar un ús responsable i segur de les tecnologies.
La integració a Inhope permetrà al país millorar la capacitat de resposta davant de continguts il·lícits en línia, alhora que facilitarà l’intercanvi d’informació amb altres entitats internacionals. D’aquesta manera, Andorra continua avançant en l’alineació amb els estàndards globals de ciberseguretat i en la lluita contra els delictes que afecten els drets dels infants a la xarxa.
El Principat reforça la lluita contra la violència sexual envers menors
Un dels aspectes més destacats de la col·laboració és la creació imminent d’un canal de denúncia a través de l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD). Aquesta eina permetrà a la ciutadania notificar de manera totalment anònima la presència de contingut il·lícit relacionat amb l’abús de menors i serà la policia qui s’encarregarà d’instruir els casos detectats. Aquesta nova funcionalitat busca agilitzar la detecció i resposta davant aquest tipus de continguts, alhora que reforça la confiança de la ciutadania en els mecanismes de protecció digital.
Pas clau per protegir els infants dels riscos sexuals a internet
En paral·lel, Andorra Digital, en coordinació amb el Centre de Benestar Digital, l’ANC-AD i el cos de policia, està desenvolupant un pla d’acció específic per prevenir l’ús problemàtic d’internet i les conductes de risc entre els joves. L’objectiu és millorar la detecció precoç de situacions de vulnerabilitat i oferir formació tant a adolescents com a les seves famílies, així com als professionals que hi treballen.
L’estratègia andorrana es fonamenta en sis principis clau: la protecció davant la violència digital, el respecte a la privacitat, la responsabilitat familiar, l’accés segur i progressiu a l’entorn digital, la formació i sensibilització educativa, i la implicació activa de professionals i la comunitat educativa i social.
Amb aquesta adhesió, Andorra referma el seu compromís amb la protecció dels drets dels infants i l’adopció de bones pràctiques internacionals, tot promovent una cultura digital crítica, conscient i positiva que minimitzi els riscos associats a l’ús intensiu de la tecnologia.