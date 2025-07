Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La venda de vehicles s'ha incrementat al juny amb la matriculació de 492 unitats, el què suposa una variació percentual del 12,8% més respecte a les 436 del juny del 2024, segons publica Estadística. La variació més important s'ha registrat en la categoria altres, que han passat de 4 a 24 "per un augment atípic de les matriculacions de quads", destaca l'informe. Els turismes han augmentat de 295 a 338, les motocicletes i ciclomotors de 93 a 101, i els camions i camionetes han baixat un 34,1%, amb 15 unitats menys. El recull precisa que de les 492 matriculacions n'hi hagut 379 de vehicles nous i 113 a vehicles importats de l’estranger.

L'acumulat del primer semestre ha estat de 2.586 matriculacions, un 4,9% per sobre del total del mateix període del 2024, quan es va arribar a 2.466. Les categories que mostren variacions positives són turismes (5,8%), motocicletes i ciclomotors de dotze unitats més (2,4%) i altres amb 35 unitats més (85,4%). L’única categoria que presenta una variació negativa és camions i camionetes amb 25 menys (un 10,3% de davallada).

Estadística exposa que per tipologia d'energia la variació mensual més notable per número ha estat dels híbrids de gasolina, tant endollables com no endollables, amb 15 unitats més. La matriculació de vehicles de gasoil ha pujat un 18,3% més, de 60 a 71; els de gasolina creixen un 2,4%, de 253 a 259. I en el cas dels vehicles elèctrics 100% s'han fet 26 matriculacions, les mateixes del juny anterior.