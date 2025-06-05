Estadística
Les matriculacions de vehicles es mantenen com l'any passat
Les vendes del maig han estat les mateixes i l'acumulat de cinc mesos baixa en set unitats
El maig s'ha tancat amb les mateixes matriculacions que el mateix mes de l'any passat. Un total de 342 que difereixen de les del 2024 perquè s'han incrementat en 6 els turismes i en 7 els vehicles anomenats altres, i han baixat en 6 els camions i camionetes i en 7 les motocicletes i els ciclomotors, segons publica Estadística. La xifra de vendes del mes passat situa el total del 2025 en 1.608 unitats, que representen una baixada de 7 respecte als primers cinc mesos de l'exercici anterior. La comparativa mostra que la pujada aquest any ha estat en les vendes d'altres vehicles i han disminuït les de motos i ciclomotors de 398 a 393, i les de camions i camionetes de 169 a 158.
L'evolució de les matriculacions per tipus d'energia del vehicle revela una baixada al maig dels de gasolina, de 217 a 188 i un increment dels elèctrics, que passen d'11 a 21.
Notícia pendent d'ampliació