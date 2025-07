Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els Coprínceps han atorgat una mesura de gràcia d'un indult de 6 mesos per commemorar l'inici de les funcions del nou Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, i la primera trobada que mantindrà amb el Copríncep francès, Emmanuel Macron, segons han anunciat aquest migdia. La rebaixa de les penes de presó i arrest serà aplicable a les condemnes per delictes i contravencions penals que hagin estan comesos abans del 26 de juny passat, quan Serrano va jurar la Constitució per exercir les funcions de Copríncep episcopal. L'aprovació d'un indult és habitual amb l'arribada d'un nou copríncep i s'ha decidit "seguint una llarga tradició i fent ús de la facultat que els atorga la Constitució" en l'article 46.1.a).

L'indult de reducció de penes no es pot aplicar als condemnats per delictes contra la Constitució, contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat i la llibertat sexual, contra la vida o la integritat dels agents del cos de policia o del cos penitenciari, contra la salut pública per tràfic il·legal de drogues tòxiques, per robatoris qualificats, terrorisme, blanqueig de diners i de valors, ni per delictes contra la comunitat internacional, corrupció i tràfic d'influències i associació il·lícita, segons detallen en un comunicat conjunt dels serveis dels Coprínceps. I especifiquen que la mesura de gràcia tampoc pot beneficiar a presos que hagin tingut "mala conducta habitual", ni als inculpats en rebel·lia, excepte si compareixen dintre dels seixanta dies naturals immediats a la notificació de la sentència, ni als "delinqüents habituals".

El comunicat assenyala que l'indult per l'inici del coprincipat de Josep-Lluís Serrano serà publicat en un decret al BOPA els propers dies "i correspondrà a la Justícia andorrana la seva aplicació a les persones beneficiàries".