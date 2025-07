Els sindicats penitenciaris SIP i SPP mantindran la col·laboració amb Interior

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Sindicat d'Institucions Penitenciàries (SIP) i el Sindicat del Personal Penitenciari (SPP) continuaran la relació amb el ministeri d'Interior "basada en el diàleg i la col·laboració". Així ho han anunciat aquest matí en un comunicat, després de conèixer el trencament de relacions del Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA) amb Interior. Els sindicats afirmen que les acusacions de l'SPA "no van acompanyades de dades objectives, fet que impossibilita pronunciar-nos al respecte". Amb relació a l'oposició al trencament del diàleg amb Interior, consideren que "qualsevol qüestió institucional s'ha d'abordar a través dels canals establerts o dels procediments legals, amb professionalitat i respecte".

Els sindicats afirmen creure en la presumpció d'innocència dels agents i confien en els procediments i garanties legals establertes per a la resolució de les controvèrsies. Tot i això, apunten que "ens preocupa que declaracions sense fonament generin confusió i malestar entre el personal, especialment en un moment sensible per la manca de recursos humans". Per aquest motiu, demanen que qualsevol crítica o denúncia es presenti "amb dades verificables i mitjançant els canals oficials de diàleg, com a via més responsable per defensar els interessos dels treballadors i garantir una gestió eficient del servei públic".