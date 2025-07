Publicat per Jordi Solé Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri de Justícia i Interior, liderat per Ester Molné, va respondre ràpidament al Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA), a qui va acusar d’estar “confonent la defensa d’interessos individuals d’un afiliat amb la defensa d’interessos sindicals”. Molné va assegurar que “les actuacions per part del ministeri de Justícia i Interior i de la direcció del departament d’Institucions Penitenciàries s’han ajustat en tot moment a la legalitat vigent”. Una afirmació en resposta a la carta que l’SPA va enviar ahir per trencar les relacions amb els dos organismes.

El cap de Govern, Xavier Espot, també va aprofitar l’ocasió de dir la seva a l’acte d’homenatge a mossèn Ramon de Canillo organitzat per AINA durant el dia d’ahir amb una crida a la negociació: “Si es volen millorar les coses no és amb absència de diàleg.” Espot va recordar que la ministra ja va presentar la setmana passada el full de ruta per impulsar millores al centre penitenciari i també afavorir la reinserció dels interns.

El sindicat fa arribar una carta al ministeri i a la direcció de la presó

El sindicat justifica la decisió “arran d’una situació que considerem absolutament intolerable i insostenible”. “S’ha acabat el temps de diàleg buit, del menyspreu institucional i del tracte de favor als afins”, tal com va notificar el secretari general de l’SPA, Sergi Teixeira, en un comunicat enviat a la ministra de Justícia, Ester Molné, i al director d’Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel Garcia. En el document, s’acusava Interior de fomentar “un clima laboral tòxic i discriminatori que vulnera els drets fonamentals de representació, llibertat d’expressió i dignitat dels professionals penitenciaris”, en relació amb les diverses denúncies de situacions “d’assetjament, persecució i represàlies dirigides contra membres del nostre sindicat i contra treballadors afiliats”.

El document acusa Interior de fomentar un clima laboral tòxic

Segons considera l’SPA, el ministeri i la direcció “han prioritzat els interessos personals i de proximitat per sobre del rigor, la professionalitat i el compromís amb el servei públic”, i apunten que “mentre es premien els “amics”, es castiga aquells que, com nosaltres, “han complert sempre les seves funcions de lleialtat i responsabilitat”.

Teixeira va anunciar que el sindicat “iniciarà les accions legals, sindicals i públiques que considerem oportunes per defensar els drets dels nostres afiliats i posar fi a les pràctiques arbitràries, repressives i denigrants que estem patint”. Finalment, l’associació va fer una crida a la responsabilitat institucional i a la “rectificació immediata d’aquestes actituds, si realment existeix voluntat política de reconduir la situació i garantir el respecte als treballadors i a les seves organitzacions representatives”.

Les motivacions de l’anunci del trencament es remunten a “l’obertura recent d’un expedient disciplinari contra un dels seus afiliats, el qual s’ha tramitat de conformitat amb el procediment legalment establert”, tal com va considerar el ministeri. Uns fets que van tenir lloc la nit de dissabte 31 de maig, quan tres reclusos van haver d’estar diverses hores impregnats de l’orina d’un d’ells. Un advocat va presentar, llavors, una demanda davant la Batllia denunciant l’episodi qualificat d’“indigne i insalubre”, ja que el personal es va negar a deixar roba neta als interns i els va obligar a dormir amb dues mantes a terra.

MOLNÉ VA PRESENTAR UN FULL DE RUTA PER MILLORAR LES CONDICIONS DE LA PRESÓ La ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, va presentar a principi de mes un pla d’acció elaborat pel Govern per millorar el funcionament del centre i ajudar els reclusos en la reintegració a la societat, com a resposta al cas de la cel·la amb orina. Ho va fer al Consell General, davant de la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, acompanyada de Miquel Àngel Garcia, director del centre penitenciari.



Els canvis busquen “impulsar una reforma que impacti directament en la millora de la feina diària que han de fer els funcionaris del centre penitenciari, alhora que millorem les condicions dels interns”, va resumir Molné, que va explicar que la reforma es basa en tres eixos principals: els presos condemnats per delictes que no siguin greus podran accedir al règim de semillibertat a la meitat de la condemna, el període de presó provisional es reduirà als sis mesos per a delictes menors i als dotze per als majors, i els delictes vinculats amb el furt, la conducció sota els efectes de substàncies i el rebuig comportaran una pena de presó, però no d’arrest nocturn.