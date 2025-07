Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La pensió escaldenca Els Escalls és domicili permanent per a diverses persones, entre les quals vuit que són usuàries d’Afers Socials i de la línia d’ajut que ofereix recursos habitacionals a persones que pateixen les problemàtiques més severes. Per això, el ministeri ja està al cas del futur del negoci i que aquestes persones necessitaran un nou lloc on viure perquè d’aquí a tres mesos la pensió escaldenca tancarà portes. Segons van assenyalar des del Govern, tècnics del ministeri estan en contacte amb els vuit usuaris “acompanyant-los en la recerca d’una solució habitacional”, tant des del vessant de la problemàtica que poden tenir per trobar un lloc on residir com si tenen problemes per afrontar el pagament. És previsible que l’alternativa acabi sent un recurs similar, tipus pensió.