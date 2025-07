Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Associació de Guies Turístics d’Andorra (AGTA) reclamen més reconeixement professional i denuncien "el menysteniment que pateixen per part de les autoritats, així com la manca d’un marc legal que reguli i protegeixi adequadament la professió", segons exposen en una nota de premsa. El col·lectiu va celebrar dimecres l'assemblea general ordinària on es va ressaltar la "preocupació pel creixent intrusisme professional, que afecta directament la qualitat del servei turístic i el prestigi del sector".

L'AGTA destaca que tots els associats van coincidir en la necessitat "d'impulsar la visibilitat i el reconeixement del col·lectiu de guies turístics en un país amb una clara vocació turística". El col·lectiu demana a les institucions que "es valori la figura del guia turístic com a peça clau per a la promoció cultural i patrimonial del país" i reivindiquen "una legislació que garanteixi unes condicions dignes i una regulació clara de la professió", que asseguren està pendent des de fa anys. L'associació assenyala que la professió de guies turístics hauria de disposar d'un marc legal com el que ha aprovat aquesta setmana el consell de ministres per als guies de muntanya.