Titulació de guia de muntanya per evitar l'intrusisme

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres una nova llei per regular la professió de guia de muntanya, amb l’objectiu de posar fre a l’intrusisme i garantir la seguretat tant dels professionals com dels visitants. Durant la roda de premsa posterior al consell, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat que fins ara no es disposava de dades concretes sobre els casos d’intrusisme, ja que la professió no estava regulada legalment i, per tant, no es podien aplicar sancions. Amb la nova normativa, però, es podrà controlar i penalitzar aquells que exerceixin sense complir els requisits legals.

Marsol ha detallat que molts dels casos detectats afectaven grups provinents de fora del país, que contractaven guies estrangers sense la preparació adequada per guiar a Andorra. A partir de l’entrada en vigor de la llei, els guies estrangers que vulguin oferir activitats guiades hauran de comunicar-ho prèviament al Govern, acreditar la formació i comptar amb una assegurança que cobreixi qualsevol dany que pugui produir-se durant l’activitat.

Per exercir legalment s'haurà de disposar d'una titulació de l'EFPEM o una titulació reconeguda, acreditar el B1 de català i contractar una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 600.000 euros. La norma estableix que els guies hauran d'estar inscrits en el registre, regulat pel ministeri d'economia, i hauran de lluir el carnet d'identificació mentre fan la seva activitat. Segons Marsol, la nova regulació s'ha treballat amb l'Associació de Guies i Acompanyants de Muntanya d'Andorra (AGAMA), que compta amb més de 80 associats.

La llei classifica les infraccions en lleus, greus o molt greus, amb sancions que poden anar des d'una amonestació fins a multes de 50.000 euros o la inhabilitació per un període màxim de 5 anys. Els professionals que exerceixen actualment tenen un termini de 12 mesos per adaptar-se a la normativa i inscriure's al registre.