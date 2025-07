L'USdA crea una branca de jubilats de l'administració

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Unió Sindical d'Andorra (USdA) vetllarà a partir d'ara de manera específica pels drets dels treballadors públics ja jubilats. El sindicat ha anuncia que crea una nova branca per defensar els drets dels empleats de l'administracio que ja no estan en actiu "perquè no quedin oblidats en les decisions polítiques que afecten directament les seves pensions i condicions de vida".

El col·lectiu denuncia "manca de mesures del Govern per compensar les pensions públiques per la paralització de la carrera professional dels funcionaris, el 'no GAdA'" i recalca que ha perjudicat els empleats públics en actiu i jubilats. La nova branca de l'USdA reclama que les compensacions previstes per Funció Pública en les graelles salarials també tinguin impacte en les pensions, que afirmen estan afectades per la manca de promoció i actualització dels salaris durant anys. I incideixen que "s'han d'evitar nous greuges a aquest col·lectiu".