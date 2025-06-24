FUNCIÓ PÚBLICA
Els funcionaris demanen mesures per compensar la pèrdua del GAdA
Els treballadors públics volen que el personal amb més anys d’experiència rebi una contrapartida pel suplement perdut el 2009
Els cossos especials i la resta de funcionaris han acordat amb Govern buscar fórmules que permetin compensar els anys en què no es va aplicar la gestió de l’acompliment (GAdA) als treballadors amb més antiguitat. L’objectiu és garantir que aquests funcionaris, que acumulen una trajectòria llarga dins l’administració i que ja no poden continuar progressant professionalment perquè es troben al final de la seva carrera, rebin una compensació adequada pels anys en què es va interrompre el sistema d’incentius.
En concret, s’ha demanat a l’empresa que està analitzant la situació de cada cos que elabori càlculs específics per definir un complement pel no GAdA que no sigui absorbit per l’augment de base salarial que proposa el Govern. Aquest punt és especialment rellevant per a aquells funcionaris que van veure com les seves expectatives professionals quedaven truncades l’any 2009, quan es va paralitzar l’aplicació del GAdA.
La proposta final s'escollirà el dia 30 de juny en una reunió
La petició es va formalitzar durant una reunió celebrada ahir entre representants dels cossos de funcionaris i el Govern. La proposta de l’Executiu preveu un increment de les bandes salarials d’entre l’1 i el 10% per als treballadors públics amb una antiguitat d’entre un any i més de quinze. Aquesta fórmula, però, té efectes desiguals segons l’antiguitat. Tal com va assenyalar al Diari el secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, els funcionaris que porten “7 o 8 anys” podrien veure com la pujada prevista per Funció Pública absorbeix totalment el complement que hauria de servir per compensar la no aplicació del GAdA. Així mateix, va alertar que, amb el model actual, els treballadors amb més de 15 anys d’antiguitat podrien acabar amb una situació similar a la d’aquells amb 12 anys, malgrat que van ser precisament els més antics els que van deixar de percebre el complement, mentre que els altres ja van entrar al cos sense els incentius.
La millora aplicaria als funcionaris que portin més de 8 anys al cor
Per aquest motiu, els representants dels treballadors han demanat a l’empresa encarregada de l’estudi que determini amb precisió a partir de quin grau d’antiguitat es produeix aquesta absorció del GAdA per part de l’augment de base. Un cop establert aquest llindar, que s’estima que se situaria entorn dels 7 o 8 anys, es plantejaran dos o tres escenaris diferents amb fórmules alternatives de compensació. Seran els mateixos funcionaris qui hauran de consensuar quina d’aquestes opcions prefereixen, segons quina s’ajusti millor a les seves necessitats i expectatives.
Si no hi ha contratemps, aquest tema es preveu tancar el pròxim dilluns, 30 de juny, data en què Funció Pública ha convocat una nova reunió decisiva amb els cossos. Abans, aquest dijous, les parts implicades tornaran a reunir-se per exposar i analitzar els diferents escenaris proposats, amb la voluntat de poder arribar a una posició comuna abans de la data límit.
Amb aquest calendari, s’estaria avançant en la bona direcció per complir amb els terminis que el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, va esmentar després de la presentació de l’oferta salarial del Govern. En aquell moment, Rossell va indicar que les posicions entre les parts estaven “molt a prop” i que, per tant, es podria arribar a un acord definitiu al llarg del mes de juliol, tal com estava previst inicialment.
En la reunió anterior, els representants dels funcionaris van posar sobre la taula una proposta d’increment salarial del 18%. No obstant això, el Govern va rebutjar aquesta proposta argumentant que no era econòmicament sostenible a llarg termini.
CRONOLOGIA
Govern proposa als als representants dels cossos especials una revalorització percentual inicial amb un topall del 8% de la base retributiva que consistia en un increment progressiu en funció dels anys d’antiguitat.
03/06/2025
Marc Rossell assumeix el càrrec com a nou ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions, després de ser nomenat en substitució de Trini Marín, que continua com a ministra d’Afers Socials.
20/06/2025
La reunió entre el Govern i els sindicats de funció pública va concloure amb la proposta de l’executiu d’incrementar fins al 10% els salaris dels funcionaris
30/06/2025
Sindicats i Govern es trobaran per escollir la proposta presentada per compensar els anys de no aplicació del GAdA entre els escenaris que elaborarà l’empresa contractada.