Atorgades 455 autoritzacions a temporers de la quota d'estiu

El Govern no es planteja flexibilitzar les quotes d'Immigració perquè encara hi ha marge per contractar estrangers per a les empreses que necessitin personal. És la resposta que ha donat la ministra Conxita Marsol, que avui ha exercit com a portaveu de l'executiu, a la queixa la Unió Hotelera pels problemes per cobrir 400 vacants d'empleats. Marsol ha explicat que s'han demanat 513 autoritzacions de treball de la quota d'estiu i s'han concedit 455 permisos, el que suposa que queden gairebé dos centenars d'autoritzacions per esgotar la quota d'estiu que serà de 650 persones.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha destacat que el Govern "manté les condicions de les quotes" i si s'esgoten "que encara no ens hi hem trobat, es prendrà una decisió" per atendre les peticions dels empresaris. Conxita Marsol ha recordat que quan s'acabi la quota de temporada d'estiu s'obre la quota general permanent i qui compleixi els requisits per treballar al país pot obtenir aquesta autorització no vinculada a una temporada de feina.