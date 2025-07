La Unió Hotelera (UHA) va advertir ahir que la situació respecte a la falta de treballadors és “insostenible” i va reclamar al Govern una reforma immediata del model actual per adaptar-lo a les necessitats reals del sector turístic. “Amb el personal suficient podrem tenir el turisme que volem”, assenyala la UHA en un comunicat en què torna a recordar que aquest estiu quedaran sense cobrir prop de 400 llocs de treball per culpa de “la rigidesa” del sistema de quotes laborals.

El comunicat parteix d’“una realitat” que, segons la UHA, es fa evident any rere any: el creixement del turisme no va acompanyat d’un augment proporcional dels recursos humans. Entre el 2019 i el 2024, el nombre de turistes ha crescut un 35%, passant de 3,09 a 4,17 milions. Això s’ha traduït en un increment igual de significatiu en les pernoctacions, que han pujat fins als 12 milions. Tanmateix, la plantilla del sector només ha crescut un 8%, de 5.111 a 5.516 treballadors. Aquesta descompensació “provoca tensions en el servei i posa en risc la qualitat que s’ofereix al visitant”.

La UHA nega que el sector sigui el motor de l’augment poblacional, “tal com sovint se suggereix”. Recorda que ni tan sols durant el pic de la temporada d’hivern –amb 6.700 treballadors el març del 2025– s’assoleixen xifres que justifiquin aquesta afirmació. De fet, molts establiments no poden obrir al 100% de capacitat i depenen cada cop més de personal temporal. A això s’afegeixen les dificultats per trobar allotjament per al personal, que actuen com un fre més a la captació i retenció de treballadors.

El sistema de quotes, creat per controlar el creixement demogràfic i garantir la sostenibilitat del país, s’ha quedat enrere, segons l’entitat. “Aquest mecanisme s’ha quedat obsolet davant d’una realitat econòmica que ha canviat”, denuncia. Andorra, afirma, “competeix amb altres destinacions turístiques molt fortes a l’hora d’atraure personal”, i si no s’hi adapta corre el risc de perdre competitivitat.

5.111

Treballadors al sector hoteler el 2019



Per revertir aquesta situació, la Unió Hotelera proposa tres mesures clau. Primer, demana “flexibilitzar les quotes per permetre encadenar temporades, especialment per a treballadors ja formats i integrats”. Això permetria mantenir el talent dins el país i reduir la dependència del personal nou cada temporada. En segon lloc, aposta per “fomentar la continuïtat laboral i no limitar la contractació a períodes curts i desconnectats”, una pràctica que dificulta consolidar equips estables. Finalment, proposa “impulsar l’oferta d’habitatge de temporada, amb col·laboració pública i privada, per assegurar allotjament correcte a tots els treballadors”.

5.516

Teballadors al sector hoteler el 2024



La UHA defensa que aquestes mesures no responen a un desig de liberalització total, sinó a la voluntat de trobar un equilibri entre sostenibilitat i realitat econòmica. “No s’ha de veure la flexibilització com una amenaça, sinó com una eina per garantir l’estabilitat del sector”, insisteix. “No podem permetre’ns que el creixement del sector no vagi acompanyat d’un marc legal concordant amb la realitat, una estructura laboral sòlida, permanent i suficientment dimensionada.”

35%

El creixement dels turistes del 2019 al 2024



El turisme representa prop del 40% del producte interior brut andorrà, un pes econòmic que, segons la UHA, hauria de situar el debat sobre la gestió de la mà d’obra en un lloc prioritari de l’agenda política. “El futur del turisme andorrà va més enllà de les xifres, el faran possible les persones”, conclou.