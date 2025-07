Andorra Business busca una empresa per contractar els mentors externs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Business ha obert un concurs nacional per contractar una empresa de treballs temporals que s'encarregui de gestionar, contractar i donar d'alta a la CASS els mentors externs que col·laboren en els diversos programes promoguts per l'entitat, segons anuncia en un comunicat. I destaca que es tracta d'iniciatives donen suport a l'empresa andorrana per ajudar-la en els seus processos d'internacionalització, com ara els programes d'iniciació a la internacionalització (EXIT) i el de creixement empresarial (Growth). També serien els mentors especialitzats en acceleració d'empreses emergents pel programa Enlaira, que s'ha llançat conjuntament amb Creand.

El concurs està adreçat als empresaris individuals i les societats mercantils que disposin de plena capacitat jurídica i d'obrar, i que acreditin la solvència econòmica, financera, tècnica i professional requerida, segons el que s'estableix en el plec de condicions. El plec de bases per a la contractació d'Andorra Business es pot descarregar gratuïtament al web de la plataforma de contractació del sector públic.