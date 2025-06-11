ECONOMIA
Projecte d’acceleració d’start-ups de Creand i Andorra Business
Creand Crèdit Andorrà i Andorra Business han creat Enlaira, el primer programa d’acceleració d’empreses emergents del país. Aquest projecte “arriba en el bon moment”, tal com va defensar la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ja que es considera que a hores d’ara “l’ecosistema està madur” per posar en marxa aquesta proposta, que espera poder accelerar aquest any tres empreses i arribar fins a les cinc el 2026, segons va posar en relleu el director d’innovació i transformació digital de Creand Crèdit Andorrà, Santiago de Larrea.
Els projectes seleccionats rebran ajudes de 12.000 euros, dels quals 5.000 seran en efectiu per desenvolupar un aspecte específic del projecte. La resta seran en contraprestacions, com zero comissions en serveis de cobrament, l’accés a esdeveniments exclusiu o 30 hores de mentories d’experts, entre d’altres.