Nou finançament de les ulleres i les lents de contacte a partir d'avui

La CASS aplica des d'avui els nous criteris per al finançament d'ulleres i lents de contacte amb l'entrada en vigor del reglament que va aprovar el Govern el 14 de maig. Els nous criteris suposen que la seguretat social finançarà unes ulleres per any per als menors de 6 anys; cada dos anys en el cas dels assegurats que tinguin entre 7 i 21 anys, i es manté la cobertura cada cinc anys per als majors de 21 anys, segons detalla l'executiu en un comunicat. Si la persona té un canvi d'una diòptria o superior en un any es finançaran les noves ulleres, independement de l'edat.

Les noves cobertures inclouen també les lents de contacte que es finançaran a més de les ulleres. La renovació de lents serà anual quan la persona tingui una miopia igual o superior a 8 diòptries; amb hipermetropia igual o superior a 6 diòptries; astigmatisme igual o superior a 4 diòptries; o amb patologies específiques de la còrnia, indica el Govern.

El reglament fixa a més el finançament de diferents tipologies de vidres, com filtres, vidres polaritzats, vidres fotocromàtics i prismes per donar cobertura a persones fotosensibles amb patologia diagnosticada. El text simplifica els tràmits de reemborsament perquè ja no caldrà entesa prèvia de la CASS per a lents de contacte i vidres terapèutics i les receptes passen de sis mesos a un any de validesa.

El ministeri de Salut destaca que es "potencia la cobertura en edat pediàtrica de les ulleres, tenint en compte l'edat crítica de desenvolupament visual que se situa entre zero i sis anys". I ressalta que l'objectiu és garantir l'accés a un sistema de salut de qualitat i contribuir a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania.