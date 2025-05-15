CONSELL DE MINISTRES
Noves ulleres cada any per als nens
Els menors de fins a sis anys podran renovar els equipaments òptics anualment
Els menors de sis anys podran comptar amb noves ulleres i altres dispositius òptics finançats per la CASS anualment. A més, les lents de contacte també s’incorporen al paquet de serveis que ofereix la Seguretat Social. Aquests són alguns dels canvis que va aprovar el Govern ahir amb el nou reglament de finançament públic per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol.
Altres novetats són que, per a les persones d’entre set i 21 anys, el finançament es farà cada dos anys, i per a les majors de 21 anys es manté la cobertura cada cinc anys. No obstant això, cada vegada que hi hagi un canvi d’una diòptria o més en un any, la CASS finançarà el canvi d’ulleres, independentment de la franja d’edat en què es trobi la persona.
“Adaptem les condicions al context actual i d’acord amb el cost real de les prestacions”
Les novetats les va explicar la ministra de Salut, Helena Mas, que va recordar que el reglament actual estableix que els canvis d’ulleres per als menors d’entre zero i setze anys es poden fer cada tres anys i, posteriorment, cada cinc anys. L’objectiu de modificar el reglament és acompanyar millor els infants i garantir una cobertura més àmplia durant els anys més crítics del seu desenvolupament visual, va apuntar Mas.
L’ajuda l’any passat va arribar a 3.800 persones i va suposar un 0,22% del reemborsament de la CASS, però s’espera que augmenti enguany amb l’entrada de les lents de contacte.
Lents de contacte
Com a novetat, el Govern inclourà la cobertura de les lents de contacte dins del finançament de la CASS. A més, es podran compatibilitzar amb les ajudes per a les ulleres. Concretament, es finançarà anualment el canvi de lents a aquelles persones amb miopia igual o superior a vuit diòptries; hipermetropia igual o superior a sis diòptries; astigmatisme igual o superior a quatre diòptries, o amb patologies específiques de la còrnia.
El nou text també preveu el finançament per part de la CASS d’altres tipus de vidres, com ara filtres, vidres polaritzats, fotocromàtics i prismes. L’objectiu, segons Mas, és donar cobertura a aquelles persones fotosensibles amb una patologia diagnosticada, com poden ser l’albinisme o alguns problemes de retina que sovint requereixen una ajuda terapèutica addicional.
Les tarifes es van retocar en funció dels costos actuals dels vidres, muntures i lents de contacte, que han anat molt a l’alça els últims anys. Es preveu establir una tarifa màxima de referència per a les ulleres i les lents de contacte en funció de les diòptries i el tipus de vidre, tot i que encara s’està estudiant quina serà la quantitat. A més, s’estableix el reemborsament del 75% de les despeses si es tramiten dins del circuit de la via referent. Per aquest motiu, cal presentar a la CASS la recepta de l’oftalmòleg i la factura de l’òptica i, en el cas de les lents de contacte i els vidres terapèutics, és necessària una entesa prèvia amb la CASS. “Adaptem, així, les condicions de finançament al context actual i augmentem les tarifes de responsabilitat de la CASS en aquest àmbit, més enllà de l’IPC i d’acord amb el cost real de les prestacions”, va acabar la titular de Salut.
ESGOTADES LES AJUDES A LA DIGITALITZACIÓ
La secretaria d’Estat ha gestionat un total de 190 sol·licituds, de les quals 175 s’han orientat cap a la implementació de solucions digitals que, segons Rossell, “tenen un impacte directe en l’àmbit digital de l’empresa”. A més, va destacar que 188 de les empreses beneficiàries són noves, fet que demostra “l’augment de l’interès per la transformació digital”.
ENTRONITZACIÓ DEL PAP LLEÓ XIV
ALTRES PUNTS
- SUBVENCIONS. Noves subvencions culturals per a projectes fets l’any 2025. Enguany s’hi han destinat 250.000 euros.
- BIODIVERSITAT. Medi Ambient llança subvencions a projectes per a la preservació de la biodiversitat.