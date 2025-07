Els hotelers defensen que no han causat l'augment de la població i reclamen més personal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Unió Hotelera (UH) insisteix a demanar una flexibilització de les quotes d'immigració per poder contractar treballadors per a la temporada d'estiu i defensen que "el sector turístic no ha estat un causant de l'augment de la població". I ho argumenten exposant que les xifres de creixement del turisme des del 2019 que indiquen que les pernoctacions han augmentat de 8,88 milions a 12 milions el 2024, un 35%, i que el nombre d'empleats d'hoteleria i restauració només s'han incrementat un 8%, en passar de 5.111 a 5.516, segons dades oficials d'Estadística. L'entitat recalca que no fan créixer la població ni en el moment àlgid de la temporada d'hivern quan l'ocupació arriba a 6.700 persones, segons la xifra del març passat.

Els empresaris asseguren que modificar els criteris per a l'entrada de personal estranger "no s'ha de veure com una amenaça, sinó com una eina per garantir l'estabilitat del sector" i reiteren que necessiten cobrir 400 llocs de treball per donar el servei turístic d'estiu, en un comunicat fet públic aquesta tarda.

Notícia pendent d'ampliació