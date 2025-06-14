TEMPORERS D'ESTIU
La falta de personal alerta els hotels
Les associacions del sector reclamen flexibilitzar les quotes i els requisits per poder mantenir els equips de l’hivern
Les associacions hoteleres reivindiquen la manca de personal per treballar en els seus establiments durant la temporada d’estiu. La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) xifra en 400 les vacants sense cobrir pel que fa als hotels i restaurants associats, segons dades facilitades pel president de la UHA, Jordi París. L’organisme alerta de la difícil situació per “cobrir el 100% dels establiments i donar un servei a l’altura de la categoria” en un comunicat. La raó recau en els actuals requisits, que impedeixen la continuïtat dels treballadors dels mesos d’hivern, motiu pel qual els hotelers en demanen la flexibilització al Govern.
Els hotelers fa entre quatre i cinc anys que reivindiquen la situació i els “estralls que està comportant en el sector”. Exposen les causes de la problemàtica en relació amb un “marc legal i regulatori que ha quedat desfasat davant els canvis del mercat laboral global”. “No hi ha demanda”, va sentenciar París amb referència a les sol·licituds de treball. Paral·lelament, “perdem les persones que ja han vingut i han estat validades pel patró”, va afegir. Una opinió compartida per l’Associació d’Autèntics Hotels d’Andorra (AHA). “Cal flexibilitzar els requisits i desestacionalitzar el sector turístic del país”, va compartir la presidenta de l’AHA, Esther Santuré. Per entrar en quota fixa cal que els candidats disposin de quatre anys d’experiència i, a més, han d’estar aturats durant cinc mesos entre temporades. Aquestes són les exigències causants del problema, segons Santuré, que també reivindica la necessitat d’establir temporades entre els mesos d’hivern i els d’estiu, sent així quatre anuals. En aquest sentit, París ja es mostra preocupat per l’any vinent en què, si la temporada d’estiu s’inicia passada la Setmana Santa com està previst, començarà el 3 d’abril.
500 autoritzacions
La resposta del Govern ha estat aprovar una quota especial per a la temporada d’estiu que preveu un total de 500 autoritzacions, de les quals 450 corresponen a permisos d’immigració temporals i 50 a permisos de treball temporal fronterer, per tal de combatre la problemàtica amb què es troben els hotelers. Una mesura que no convenç la presidenta de l’AHA: “No hi ha gent que opti a aquesta quota, perquè a Espanya hi ha feina a l’estiu i els que s’hi apunten són gent poc qualificada.” En la mateixa línia, la UHA assegura que “Espanya com a principal emissor de treballadors està per sota dels 2,4 milions d’aturats i el sector de l’hostaleria a maig del 2025 acumula 1,96 milions de treballadors, un 2,5% més respecte a l’any passat”. Amb indicadors de l’estil es fa evident “la dificultat d’atraure l’interès de professionals per venir al país”. Cal sumar-hi, l’agreujament de la situació per la crisi del mercat de l’habitatge. “Pagar 700 euros per una habitació no és competitiu”, va afirmar París.
“Cal trobar vies de solució adequades per recuperar l’atractiu tan valorat anys enrere del nostre país com a destí professional”, exposa la UHA. L’impediment de continuïtat dels treballadors de la temporada d’hivern ha provocat, segons l’organisme, que molts individus arribats al Principat “amb l’anhel de trobar una feina, formar-se i estabilitzar-se”, no s’hagin pogut integrar. Com a tercer sector d’activitat del país, que aporta aproximadament el 40% del PIB, “considerem la situació prou necessària per mantenir la fortalesa i encaminar l’estratègia de fomentar la desestacionalització i la promoció d’un model de turisme de qualitat”, asseguren des de la UHA.
La manca de treballadors al sector “posa en risc la qualitat del servei que s’oferirà la temporada d’estiu”. Un servei xifrat per la UHA en un 25% de l’activitat turística anual, amb més de tres milions de visitants i 3,4 milions de pernoctacions.
L’organisme, amb el suport de l’AHA, insta el Govern a obrir un espai de diàleg per trobar solucions “consensuades i realistes que permetin assegurar una temporada d’estiu amb els recursos necessaris per oferir el nivell de servei que el visitant espera i que el país vol consolidar com a senyal d’identitat”.