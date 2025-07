Crisi al Govern de Mònaco

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El ministre d'Estat del Principat de Mònaco, Philippe Mettoux, ha renunciat al càrrec que havia de jurar el 4 de juliol. El nomenament va ser anunciat pel príncep Albert II el passat 4 de juny i la negativa a assumir la responsabilitat de primer ministres s'ha fet pública aquest matí, segons publica la premsa francesa.

Mettoux ha explicat en un missatge que deixa el càrrec perquè no tindrà les eines per aplicar les mesures que volia i desitja que Mònaco recuperi "la serenitat i tot el sentit dels seus valors", indiquen els mitjans. La renúncia arriba en un moment de crisis a Mònaco per les crisis que pateix i pels casos de corrupció i blanqueig de capitals, com les acusacions recents a l'expresident del tribunal suprem del país, Didier Linotte, per corrupció, tràfic d'influències i presa il·legal d'interessos, segons recorden les publicacions. I ressalten que el 10 de juny la Comissió Europea va incloure Mònaco a la llista negra com a país d'alt risc en termes de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.