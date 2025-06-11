FINANCES
La UE assenyala Mònaco per risc de blanqueig de capitals
La Comissió Europea ha inclòs oficialment Mònaco en la seva llista de països tercers amb altes deficiències en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Aquesta mesura, anunciada dilluns passat, respon a una actualització alineada amb el Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), que ja va situar el Principat a la seva llista grisa el juny del 2024.
Amb aquesta inclusió, les entitats financeres de la Unió Europea estan obligades a aplicar mesures de diligència reforçada en totes les operacions que involucrin Mònaco. En la pràctica, això es tradueix en controls més estrictes per prevenir activitats sospitoses i protegir el sistema financer europeu.
El GAFI i la Comissió Europea han assenyalat diverses deficiències estructurals, especialment en matèria de transparència del sector immobiliari, accés efectiu als registres de propietat i supervisió dels fluxos financers. Tot i els esforços recents per part de les autoritats monegasques, com ara la creació de l’Autoritat Monegasca de Seguretat Financera (AMSF) i la reforma de la legislació contra el blanqueig, Brussel·les considera que les mesures implementades encara no són suficients.
L’entrada en aquesta llista pot tenir conseqüències rellevants per a Mònaco, tant en la seva imatge com a plaça financera com en les relacions comercials amb entitats europees.