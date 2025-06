La dona que va agredir l'exparella amb una fulla d'afaitar al·lega defensa pròpia

Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els agents de policia i els perits han comparegut aquesta tarda davant el Tribunal de Corts pel cas d’una dona acusada de temptativa d'assassinat. Tant els agents com els forenses han coincidit a descriure un escenari de forta alteració emocional tant de l’acusada com de l’home agredit el dia dels fets. L’acusada, visiblement nerviosa i sota els efectes de l’alcohol, va reconèixer haver ferit l’home amb una fulla d’afaitar, mentre que la víctima, amb una ferida al coll de fins a 15 centímetres, segons han assegurat els agents, també presentava signes de desorientació i por. Els experts han remarcat la perillositat de la lesió i la fragilitat psicològica de tots dos implicats.

L’acusada, una dona que actualment es troba interna al centre penitenciari de la Comella des del mes d’octubre del 2024, ha declarat que no va tenir intenció de fer mal a la seva parella i que l’incident es va produir en un moment de màxima confusió emocional i por. La fiscalia sol·licita una pena de 10 anys de presó.

Els fets es remunten a una nit d’octubre, en un aparthotel d’Encamp on l’acusada residia des de feia un temps. Segons el seu relat, aquella nit va consumir alcohol i, en un context de tensió, l’home —diagnosticat d’ELA, psicosi i TDAH— hauria intentat forçar-la sexualment. La dona assegura que no se sentia còmoda, que ja havia patit abusos previs en el marc d’una relació tòxica, i que en aquell moment només va aixecar els braços per apartar-lo quan ell va obrir la porta del lavabo on ella s’havia tancat. No va ser conscient que encara tenia la fulla d’afaitar amb què s’havia autolesionat prèviament a la mà. En veure el tall profund al coll de l’home, va entrar en estat de xoc. En arribar la policia, l’acusada es va sotmetre voluntàriament a la prova d’alcoholèmia, que va donar positiu amb una taxa d’1,54.

Les imatges de les càmeres de seguretat mostren l’home fugint pel passadís de l’hotel mentre l’acusada el persegueix cridant. Ell va demanar ajuda al vestíbul. La ferida, de 15 centímetres i molt propera a les artèries vitals, va requerir 21 grapes per ser tancada, segons l’informe forense. El personal mèdic ha coincidit que, per qüestió de mil·límetres, la lesió no va resultar mortal.

L’acusada, en la seva declaració, ha assegurat que “mai he volgut fer-li mal” i que “vaig actuar per por i sense ser conscient del que tenia a la mà”. Ha explicat que la relació amb la víctima va començar a l’hospital de dia, on es van conèixer a la primavera del 2024, i que des del principi va estar marcada per episodis de manipulació emocional, violència i, segons la seva versió, diverses agressions sexuals. Va denunciar la primera, però posteriorment la va retirar a petició de l’home. Paral·lelament, la Batllia manté oberta una causa contra ell per un delicte contra la llibertat sexual, ja que, en intervenir-hi els policies, l’acusada cridava que ell l’havia “intentat violar”.

L’estat mental de la dona és un element central en la valoració del cas. El psiquiatre Carles Mur ha explicat que pateix trastorn límit de la personalitat i trastorn bipolar, i que la nit dels fets es trobava clarament descompensada, tal com han declarat també les forenses del cas. Presentava angoixa, confusió i conductes autolesives, agreujades pel consum d’alcohol. Tot i això, mantenia una certa consciència de la realitat.

Des de l’octubre, l’acusada està interna a la Comella, on, segons fonts del centre, ha mostrat actituds autolesives i episodis puntuals d’inestabilitat, però sense incidents greus. Davant del tribunal, ha expressat el seu desig de ser traslladada voluntàriament a un centre especialitzat en salut mental a Lleida, considerant que seria un entorn més adequat per rebre el tractament necessari per a les seves patologies, allunyada del context penitenciari.

Per la seva banda, la víctima ha reconegut que no recorda amb claredat l’inici de l’aldarull, però ha negat rotundament haver forçat la dona. Segons ell, no recorda que mantinguessin relacions sexuals, només que la situació es va descontrolar quan ella el va atacar de manera inesperada. Va fugir per buscar ajuda, assegurant que se sentia extremadament vulnerable i que no volia tenir un brot.

La causa posa en evidència la fragilitat de les estructures de protecció davant de relacions tòxiques i marcades per la patologia mental. Malgrat els antecedents, no hi havia cap ordre d’allunyament vigent. Segons els agents, tots dos individus eren coneguts per incidents reiterats en el passat, així com pels forenses, que ja coneixien l’historial psiquiàtric de l’acusada.